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    Японія підняла свої винищувачі в небо через російські літаки

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    Японія підняла свої винищувачі в небо через російські літаки
    Фото: Mil Radar

    Чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря

    Японія підняла у небо чотири винищувачі у відповідь на політ трьох літаків РФ. Японська авіація супроводжувала російські літаки.

    Про це інформують на сайті Міноборони країни.

    Зазначається, що чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря.

    В Об'єднаному штабі Повітряних сил самооборони Японії повідомили, що Ту-142 підлетів до острова Хоккайдо і пройшов уздовж його західного узбережжя на південь, здійснивши коло і обігнувши архіпелаг.

    Бомбардувальник Су-24 здійснив політ в районі острова Хонсю.

    У середу, 22 серпня, повідомлялося, що два винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великобританії вилітали для супроводу двох російських багатоцільових винищувачів «Су-30» над Чорним морем.

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