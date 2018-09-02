Японія підняла свої винищувачі в небо через російські літаки
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Чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря
Японія підняла у небо чотири винищувачі у відповідь на політ трьох літаків РФ. Японська авіація супроводжувала російські літаки.
Про це інформують на сайті Міноборони країни.
Зазначається, що чотири винищувачі піднялися в повітря у відповідь на політ двох протичовнових літаків Ту-142 і одного бомбардувальника Су-24 в акваторії Японського моря.
В Об'єднаному штабі Повітряних сил самооборони Японії повідомили, що Ту-142 підлетів до острова Хоккайдо і пройшов уздовж його західного узбережжя на південь, здійснивши коло і обігнувши архіпелаг.
Бомбардувальник Су-24 здійснив політ в районі острова Хонсю.
1 SEP: 4x JASDF jets scrambled to intercept 2x Tu-142 and 1x Su-24 pic.twitter.com/40e9c7XB0F— Mil Radar (@MIL_Radar) 1 вересня 2018 р.
У середу, 22 серпня, повідомлялося, що два винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великобританії вилітали для супроводу двох російських багатоцільових винищувачів «Су-30» над Чорним морем.