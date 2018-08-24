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    У світі

    Британський винищувач перехопив російський літак над Чорним морем

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    Військовий винищувач Typhoon - Британський винищувач перехопив російський літак над Чорним морем
    Військовий винищувач Typhoon

    Великоританія вже друге за тиждень перехоплювала російський винищувач

    Британський військовий винищувач Typhoon із бази в Румунії в четвер перехопив російський морський патрульний літак Be-12 над Чорним морем.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що це вже другий подібний інцидент за тиждень.

    «Британський Typhoon у четвер вилетів із румунської бази у відповідь російському Be-12, який рухався... на південний захід Чорного моря, і перешкодив його польоту», - йдеться в повідомленні.

    Це вже другий такий випадок за тиждень. У вівторок підняли в повітря 2 британські винищувачі в тій же Румунії через 2 російські Су-30.

    Нагадаємо, нещодавно на півдні Швеції розбився винищувач після зіткнення з птахом.

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