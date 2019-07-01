Японія відновила полювання на китів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Японії встановила квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року Фото: AFP

Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії з Міжнародної комісії з промислу китів

Японія вперше за 33 роки відновила полювання на китів в комерційних цілях.

У понеділок, 1 липня, п'ять японських китобійних суден вийшли в море, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства і екологічних організацій відмовитися від відновлення китобійного промислу, пише ВВС.

Полювання буде вестися в територіальних водах Японії.

Влада Японії встановила квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року. Китобоям в комерційних цілях в японській економічній зоні дозволено виловити 52 малих полосатиків (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиків Брайда (Balaenoptera brydei) і 25 сейвалів (Balaenoptera borealis).

Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії з Міжнародної комісії з промислу китів (МКК), в яку вона входила з 1951 року.

Раніше повідомлялося, що білуха з кріпленням для камери, яку помітили рибалки Норвегії в прибережних водах і визнали російською, відмовлялася покидати води норвезького міста Хаммерфест.