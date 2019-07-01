  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Японія відновила полювання на китів

    • Розсилка
    <p>Влада Японії встановила квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року</p> - Японія відновила полювання на китів

    Влада Японії встановила квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року

    Фото: AFP

    Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії з Міжнародної комісії з промислу китів

    Японія вперше за 33 роки відновила полювання на китів в комерційних цілях.

    У понеділок, 1 липня, п'ять японських китобійних суден вийшли в море, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства і екологічних організацій відмовитися від відновлення китобійного промислу, пише ВВС.

    Полювання буде вестися в територіальних водах Японії.

    Влада Японії встановила квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року. Китобоям в комерційних цілях в японській економічній зоні дозволено виловити 52 малих полосатиків (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиків Брайда (Balaenoptera brydei) і 25 сейвалів (Balaenoptera borealis).

    Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії з Міжнародної комісії з промислу китів (МКК), в яку вона входила з 1951 року.

    Раніше повідомлялося, що білуха з кріпленням для камери, яку помітили рибалки Норвегії в прибережних водах і визнали російською, відмовлялася покидати води норвезького міста Хаммерфест.

    Читайте також
    Японія рибальство тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ