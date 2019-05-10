Японія засудила останні ракетні випробування КНДР



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Ногамі нагадав про те, що ракетні пуски відбуваються всупереч прийнятим Радою Безпеки ООН резолюціям

Японія знаходиться в межах дії північнокорейських ракет середньої дальності (до 5500 км)

Заступник секретаря Кабінету міністрів Японії Котаро Ногамі в рамках щоденного брифінгу відреагував на останні ракетні випробування КНДР.

Вчора Пхеньян провів два пуски оперативно-тактичних ракет із дальністю до 500 км. Ногамі нагадав про те, що відповідні ракетні пуски відбуваються всупереч прийнятим Радою безпеки ООН резолюціям, пише інформаційне агентство Reuters.

Представник уряду Японії традиційно закликав КНДР припинити такі випробування.

Японія знаходиться в межах дії північнокорейських ракет середньої дальності (до 5500 км). Уряд Сінзо Абе підтримує політику максимального тиску США на КНДР, яка вимагає від Пхеньяна повної відмови від ракетного і ядерного арсеналу у обмін на повне скасування міжнародних санкцій.

Нагадаємо, спеціалісти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) повідомили про те, що на основі аналізу супутникових даних вони знайшли нову секретну ракету базу КНДР.