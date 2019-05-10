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    Американські аналітики знайшли нову секретну ракетну базу КНДР

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    Американські аналітики знайшли нову секретну ракетну базу КНДР

    База використовується для переховування ракет великої дальності

    Спеціалісти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) повідомили про те, що на основі аналізу супутникових даних вони знайшли нову секретну ракету базу КНДР. Про це пише американське видання The New York Times

    База знаходиться на відстані в 100 миль від кордону із Республікою Корея. Аналітики зафіксували на знайденому об’єкту розвинену систему доріг і підземних тунелів. Дане поєднання є ідеальним для переховування ударних ракетних комплексів. Для цього КНДР фактично перетворила окрему гору в підземний арсенал.

    На думку експерта CSIS Віктора Ча, знайдений комплекс гарно підходить для переховування ракет великої дальності. Проте, фото супутників жодного разу не зафіксували самих ракетних комплексів. 

    Раніше у КНДР підтвердили проведення далекобійних реактивних стрільб. Відзначається, що лідер КНДР був присутній на спостережному пункті, де він «ознайомився з планом нанесення засобами вогневого ураження різних калібрів вогневого удару і перевірив хід підготовки стрільб, включаючи висування на вогневу позицію і розгортання далекобійних реактивних знарядь великих калібрів і тактичної керованої зброї».

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