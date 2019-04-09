Японський винищувач п’ятого покоління зник із радарів
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Літак перебував на відстані 135 км від північно-східного берега Японії
F-35A виконував планові польоти над Тихим океаном
Повітряні сили самооборони Японії повідомили про те, що із радарів зник літак п’ятого покоління.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Винищувач F-35A виконував планові польоти над Тихим океаном. Літак перебував на відстані 135 км від північно-східного берега Японії.
За даними Повітряних сил самооборони Японії, літак зник із радарів о 19:27 за місцевим часом.
Як відомо, Японія стала першою східноазійською країною, яка в березні 2019 року досягнула етапу початкової бойової готовності першої ескадрильї винищувачів п’ятого покоління.
Нагадаємо, винищувачі НАТО минулого тижня у межах місії з патрулювання Baltic Air Policing двічі вилітали для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем.