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    Японський винищувач п’ятого покоління зник із радарів

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    <p>Літак перебував на відстані 135 км від північно-східного берега Японії</p> - Японський винищувач п’ятого покоління зник із радарів

    Літак перебував на відстані 135 км від північно-східного берега Японії

    F-35A виконував планові польоти над Тихим океаном

    Повітряні сили самооборони Японії повідомили про те, що із радарів зник літак п’ятого покоління.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Винищувач F-35A виконував планові польоти над Тихим океаном. Літак перебував на відстані 135 км від північно-східного берега Японії.

    За даними Повітряних сил самооборони Японії, літак зник із радарів о 19:27 за місцевим часом.

    Як відомо, Японія стала першою східноазійською країною, яка в березні 2019 року досягнула етапу початкової бойової готовності першої ескадрильї винищувачів п’ятого покоління.

    Нагадаємо, винищувачі НАТО минулого тижня у межах місії з патрулювання Baltic Air Policing двічі вилітали для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем. 

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