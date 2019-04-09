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    У світі

    Винищувачі НАТО двічі протягом тижня вилітали для перехоплення літаків РФ

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    Винищувачі НАТО двічі протягом тижня вилітали для перехоплення літаків РФ

    З початку 2019 року польські пілоти, котрі охороняють повітряний простір країн Балтії, здійснили 18 перехоплень російських літаків

    Винищувачі НАТО минулого тижня у межах місії з патрулювання Baltic Air Policing двічі вилітали для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомляє «Польське радіо».

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    За інформацією міністерства оборони Литви, натівські винищувачі 1 квітня ідентифікували російський транспортний літак Ан-26. Літак, згідно з планом польоту, летів із Калінінградської області, але мав вимкнені приймально-передавальні пристрої. Транспондер був також вимкнений у російського розвідувального літака Іл-20, що 4 квітня летів у напрямку Калінінградської області.

    Зазначається, що польські пілоти, котрі охороняють повітряний простір країн Балтії, здійснили від початку січня 2019 року 18 перехоплень у зв’язку з порушення простору російськими літаками.

    Раніше повідомлялося, що Японія підняла свої винищувачі в п'ятницю, 5 квітня, на перехоплення патрульного літака Іл-38 військово-повітряних сил Росії, який перебував у небі над Японським морем.

    Нагадаємо, що в Ісландії два винищувачі Eurofighter Typhoon НАТО підняли по тривозі через двох російських протичовнових літаків Ту-142. Літаки РФ були помічені на східному кордоні повітряного сектора Ісландії силами протидії повітряної оборони (ППО).

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