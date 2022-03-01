YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна

Всесвітньо відомий відеохостинг долучився до боротьби з російським диктатором

Всесвітьо відомий відеохостинг YouTube запустив для жителів Росії рекламу із закликом вийти на вулиці і зупинити Володимира Путіна.

«Росіяни! Путін – зрадник Росії. Його ціль не тільки Україна. Його ціль – зруйнувати вашу країну. Його ще можна спинити. Виходьте на вулиці, не бійтесь. Майбутнє Росії вирішується зараз», ідеться у відеоролику.

Нагадаємо, раніше медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.