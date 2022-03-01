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    YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна

    YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна - YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна
    YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна
    Фото: скріншот з YouTube

    Всесвітньо відомий відеохостинг долучився до боротьби з російським диктатором

    Всесвітьо відомий відеохостинг YouTube запустив для жителів Росії рекламу із закликом вийти на вулиці і зупинити Володимира Путіна.

    «Росіяни! Путін – зрадник Росії. Його ціль не тільки Україна. Його ціль – зруйнувати вашу країну. Його ще можна спинити. Виходьте на вулиці, не бійтесь. Майбутнє Росії вирішується зараз», ідеться у відеоролику.

    Нагадаємо, раніше медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

    Теги: YouTube
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    YouTube запустив у РФ таргетовану рекламу, аби зупинити Путіна