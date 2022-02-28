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    YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні

    YouTube допомагає Україні на культурно-інформаційному фронті - YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні
    YouTube допомагає Україні на культурно-інформаційному фронті

    Тепер окупант не зможе розповсюджувати та навязувати свої фейки в нашій країні

    Медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

    «Тепер окупант не зможе розповсюджувати та навязувати свої фейки в нашій країні. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги», – ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, група радіостанцій TAVR Media відмовилась від «Русского радио Україна». Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі.

    Популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми.

    Теги: Росія телебачення кіно війна Україна YouTube
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    YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні