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    Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit

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    Жан-Клод Юнкер - Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit
    Жан-Клод Юнкер
    Фото: Reuters

    Нинішній варіант договору Юнкер назвав «єдино можливим»

    Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit.

    Про це пише The Guardian.

    Наголошується, що Юнкер назвав нинішній варіант договору «найкращим і єдино можливим».

    При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їхньої відповідності до існуючої угоди.

    Раніше новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

    При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

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