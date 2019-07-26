Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit
Нинішній варіант договору Юнкер назвав «єдино можливим»
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit.
Про це пише The Guardian.
Наголошується, що Юнкер назвав нинішній варіант договору «найкращим і єдино можливим».
При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їхньої відповідності до існуючої угоди.
Раніше новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.
При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.