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    Ющенко впевнений, якби українці говорили однією мовою, ніякий Путін на Україну б не напав

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    Віктор Ющенко - Ющенко впевнений, якби українці говорили однією мовою, ніякий Путін на Україну б не напав
    Фото: Українська правда
    Віктор Ющенко

    За словами Ющенка, російська політика протягом 350 років - це «політика дроблення»

    Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що якби в Україні говорили лише українською мовою, нападу Росії не було б.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

    «Якби Путін бачив перед собою 45 мільйонів, які говорять однією мовою, одним голосом і мріють про одну ціль, нас би ніхто не зачепив. Ніхто», - підкреслив Ющенко.

    Він заявив, що російська політика протягом 350 років - це «політика дроблення». «Забрати мову, пам'ять, культуру, церкву, вихолостити національний дух», - зауважив політик.

    «Коли ми говоримо про військовий конфлікт, суть його і результат визначає дух. Якщо у вас є дух, за вами завжди буде перемога. Якщо у вас духу немає, вам ніякий «Бук» - ніщо не допоможе. Подивіться на приклад в'єтнамської армії. Вона перемогла першу армію світу. У в'єтнамського народу в десять крат був сильніший дух. І дух виграє», - сказав Ющенко.

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