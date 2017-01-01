З нового року знижено швидкість руху автотранспорту у населених пунктах

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше ніж 50 км/год

Кабінет міністрів України встановив, що швидкість пересування автомобільного транспорту в населених пунктах буде знижено до 50 км/год із 1 січня 2018 року. Відповідну постанову №883 від 10 листопада було опубліковано в «Урядовому кур'єрі». Згідно з документом, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не



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У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше ніж 50 км/год

Кабінет міністрів України встановив, що швидкість пересування автомобільного транспорту в населених пунктах буде знижено до 50 км/год із 1 січня 2018 року.

Відповідну постанову №883 від 10 листопада було опубліковано в «Урядовому кур'єрі».

Згідно з документом, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше ніж 50 км/год, раніше така норма становила 60 км/год.

У повідомленні, яке додається до постанови, зазначено, що це рішення сприятиме значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей. На сьогодні у більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше ніж 50 км/год, а в особливих пунктах - 30 км/год.

Таким чином, прийняття акта дасть змогу наблизити національне законодавство до законодавства Європейського союзу.

Постанова набуде чинності 1 січня 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна