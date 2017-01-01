З початку року США продали озброєння на майже $42 млрд

У США наголошують на високому попиті на американські продукти та послуги

Управління військового співробітництва міністерства оборони США оголосило, що в 2017 фінансовому році Сполучені Штати продали зброї, військового обладнання та супутніх послуг на загальну суму $41,93 млрд. Про це йдеться у офіційному документі відомства, поширеному в середу, повідомляє «Укрінформ». «Загальний обсяг включає, в



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Американський військовослужбовець

У США наголошують на високому попиті на американські продукти та послуги

Управління військового співробітництва міністерства оборони США оголосило, що в 2017 фінансовому році Сполучені Штати продали зброї, військового обладнання та супутніх послуг на загальну суму $41,93 млрд.

Про це йдеться у офіційному документі відомства, поширеному в середу, повідомляє «Укрінформ».

«Загальний обсяг включає, в тому числі, продажі на суму $6.04 млрд за рахунок зовнішнього військового фінансування Держдепартаменту; $3,87 млрд за рахунок міністерства оборони; а також операції на суму $32,02 млрд, оплачені країнами-партнерами в рамках системи продажу військової техніки закордон», - зазначається в повідомленні.

Як підкреслили у відомстві, такі цифри демонструють високий попит на продукти та послуги США.

«Така позитивна тенденція продажів закономірна, оскільки Сполучені Штати є глобальним постачальником послуг для в рамках співробітництва в галузі безпеки», - зауважив з цього приводу директор управління Чарльз Хупер.

Він підкреслив, що США поставляють партнерам не тільки найефективніші системи захисту, але й забезпечують «загальний пакет», який передбачає навчання, тренування й технічну підтримку.

Нагадаємо, напередодні США схвалили продаж Польщі ракетних систем на $500 млн.