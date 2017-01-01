США схвалили продаж Польщі ракетних систем на $500 млн
- Сьогодні, 07:08
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Нове озброєння дозволить Польщі підвищити здатність країни забезпечувати власну територіальну оборону
Державний департамент США формально затвердив дозвіл на продаж Республіці Польща ракетного озброєння різного класу на загальну суму $500 млн.
Про це йдеться у двох офіційних повідомленнях управління військового співробітництва міноборони США.
«Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу Польщі Високомобільної ракетно-артилерійської системи (HIMARS) за приблизною вартістю $250 млн», - зазначається в документі.
Таким чином, уряд Польщі може отримати 16 ракетних систем M31A1 Unitarian, дев'ять боєголовок M30A1, 61 армійську ракетну систему ATACMS M57 Unitary та інше обладнання.
У другому документі йдеться про інше замовлення для Польщі, також на суму $250 млн. Воно включає, в тому числі, 150 ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» AMRAAМ та супутнє обладнання для них.
Як підкреслюється, це дозволить підтримати застосування Польщею винищувачів F-16 та «підвищить здатність країни забезпечувати власну територіальну оборону й підтримку коаліційних операцій».
«Главком» також повідомляв, що українські військові отримали нову партію гармат для легкої бронетехніки.
Джерело: Укрінформ