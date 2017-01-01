США схвалили продаж Польщі ракетних систем на $500 млн

Нове озброєння дозволить Польщі підвищити здатність країни забезпечувати власну територіальну оборону

Державний департамент США формально затвердив дозвіл на продаж Республіці Польща ракетного озброєння різного класу на загальну суму $500 млн. Про це йдеться у двох офіційних повідомленнях управління військового співробітництва міноборони США. «Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу Польщі Високомобільної



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Високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS

Нове озброєння дозволить Польщі підвищити здатність країни забезпечувати власну територіальну оборону

Державний департамент США формально затвердив дозвіл на продаж Республіці Польща ракетного озброєння різного класу на загальну суму $500 млн.

Про це йдеться у двох офіційних повідомленнях управління військового співробітництва міноборони США.

«Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу Польщі Високомобільної ракетно-артилерійської системи (HIMARS) за приблизною вартістю $250 млн», - зазначається в документі.

Таким чином, уряд Польщі може отримати 16 ракетних систем M31A1 Unitarian, дев'ять боєголовок M30A1, 61 армійську ракетну систему ATACMS M57 Unitary та інше обладнання.

У другому документі йдеться про інше замовлення для Польщі, також на суму $250 млн. Воно включає, в тому числі, 150 ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» AMRAAМ та супутнє обладнання для них.

Як підкреслюється, це дозволить підтримати застосування Польщею винищувачів F-16 та «підвищить здатність країни забезпечувати власну територіальну оборону й підтримку коаліційних операцій».

«Главком» також повідомляв, що українські військові отримали нову партію гармат для легкої бронетехніки.

Джерело: Укрінформ