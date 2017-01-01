З початку року в Україні зафіксовано 140 випадків АЧС

Через АЧС Білорусь обмежила ввезення свиней вже з чотирьох областей України

В Україні протягом другого півріччя 2017 року зафіксований 41 випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) серед домашніх свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. [READ_MORE] У Службі відзначили, що в другому півріччі поточного року збільшилася кількість



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Через АЧС Білорусь обмежила ввезення свиней вже з чотирьох областей України

В Україні протягом другого півріччя 2017 року зафіксований 41 випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) серед домашніх свиней. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

У Службі відзначили, що в другому півріччі поточного року збільшилася кількість виявлення випадків АЧС в дикій фауні (17 випадків).

Всього протягом 2017 року в Україні зафіксовано 140 випадків АЧС, з них 111 - серед домашніх свиней, 24 - серед диких і 5 - інфікованих об'єктів.

Раніше повідомлялося, що через АЧС Білорусь обмежила ввезення свиней вже з чотирьох областей України. Так, у зв'язку з виявленням вірусу АЧС вводяться тимчасові обмеження на ввезення на територію Республіки Білорусь з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей України живих свиней, зоопарків і циркових тварин таких видів, сперми кнурів, м'яса свиней (в тому числі диких кабанів) і інша свинарська сировина, а також продуктів її переробки; шкіряної, рогокопітноі і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від таких видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, обладнання для транспортування, утримання, забою і розбирання свиней і сировини (продукції) тваринного походження.

Зазначені обмеження поширюються на ввезення кормів і кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів, які пройшли термічну обробку і виготовлені з свинарській сировини, походженням з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей.

За підрахунками профільних асоціацій, збитки від поширення африканської чуми вже перевищують 1 млрд грн.