З початку року внаслідок пожеж в Україні загинули майже 60 людей

За тиждень в Україні зареєстровані 977 надзвичайних подій

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що протягом першого тижня року в Україні на пожежах загинули 58 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС. «На пожежах загинули 58 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 833 тис. грн», - зазначається в повідомленні. Також у ДСНС



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Пожежники

За тиждень в Україні зареєстровані 977 надзвичайних подій

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що протягом першого тижня року в Україні на пожежах загинули 58 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

«На пожежах загинули 58 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 833 тис. грн», - зазначається в повідомленні.

Також у ДСНС зазначають, що протягом тижня з 1 по 7 січня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули три людини. В цілому ж, за даними відомства, з початку тижня зареєстровані 977 надзвичайних подій. Крім того, в результаті вжитих заходів врятовано 65 осіб.

При цьому за тиждень піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 113 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1120 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Різдво в результаті пожежі у київській багатоповерхівці загинула людина.