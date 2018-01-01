В результаті пожежі у київській багатоповерхівці загинула людина

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

У Києві 7 січня 2018 року о 20:31 стало відомо про те, що у 9-поверховому житловому будинку на бул. Олексія Давидова, 19, в одній із квартир 7 поверху виникла пожежа. Внаслідок цієї пожежі загинула одна людина. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначено, що на місце події прибуло чергове відділення



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На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 рятувальників

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

У Києві 7 січня 2018 року о 20:31 стало відомо про те, що у 9-поверховому житловому будинку на бул. Олексія Давидова, 19, в одній із квартир 7 поверху виникла пожежа.

Внаслідок цієї пожежі загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначено, що на місце події прибуло чергове відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

«О 21:06 пожежу площею 10 кв. м було локалізовано, а о 21:26 - ліквідовано. Під час гасіння пожежі, в одній із кімнат квартири, рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 рятувальників. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що в Київській області 6 січня 2018 року внаслідок пожежі в господарчій будівлі загинув чоловік.