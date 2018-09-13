За добу на Донбасі поранені двоє військових



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Доба на Донбасі: бойовики здійснили 38 обстрілів, двоє поранених бійців

Російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 12 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Світлодарськ, Чермалик та Лебединське.

По позиціях оборонців Кримського, Новотошківського та Лебединського окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, п'ятьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї cім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Березового, Старогнатівки, Гнутового, Водяного та Широкиного. Втрат серед наших захисників немає.