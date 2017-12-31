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    За минулий рік ціни в Україні зросли майже на 14%

    У грудні 2017 року у порівнянні з листопадом інфляція склала 1%
    За підсумками 2017 року в Україні споживчі ціни підвищилися на 13,7%. Про це повідомила Державна служба статистики. У грудні 2017 року у порівнянні з листопадом того ж року інфляція становила 1%. [READ_MORE] Ціни на продукти харчування й безалкогольні напої в 2017 році підвищилися на 17,7% (за грудень на 1,5%), на одяг і взуття - підвищилися
    • Сьогодні, 18:00
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    У грудні 2017 року у порівнянні з листопадом інфляція склала 1%

    За підсумками 2017 року в Україні споживчі ціни підвищилися на 13,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

    У грудні 2017 року у порівнянні з листопадом того ж року інфляція становила 1%.

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    Ціни на продукти харчування й безалкогольні напої в 2017 році підвищилися на 17,7% (за грудень на 1,5%), на одяг і взуття - підвищилися на 0,9% (за грудень знизилися на 2,4%), на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 10,6% (за грудень підвищилися на 0,3%), на послуги, зв'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 7,5% (за грудень підвищилися на 0,8%), на освіту - підвищилися на 14,9% (за грудень не змінилися).

    У 2016 році інфляція становила 12,4%.

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