Тарифи на електроенергію. Новорічні подарунки Ахметову і громадянам

«Феноменальний розворот позиції на користь компанії ДТЕК Ріната Ахметова»

Національний регулятор в оновленому за ініціативою президента Порошенка складі зробив українцям «подарунок» до Нового року. НКРЕКП підвищив ціну на електроенергію на оптовому енергоринку України до рекордних майже 1,9 грн за кВт-год (з ПДВ). А це означає, що слідом за оптовою ціною, відразу ж поповзуть вгору і тарифи для промисловості

«Феноменальний розворот позиції на користь компанії ДТЕК Ріната Ахметова»

Національний регулятор в оновленому за ініціативою президента Порошенка складі зробив українцям «подарунок» до Нового року. НКРЕКП підвищив ціну на електроенергію на оптовому енергоринку України до рекордних майже 1,9 грн за кВт-год (з ПДВ). А це означає, що слідом за оптовою ціною, відразу ж поповзуть вгору і тарифи для промисловості та населення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання с сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму першому засіданні в оновленому складі 28 грудня ухвалила рішення про поквартальне зростання оптової ціни на електроенергію в 2018 році: в першому кварталі – на 9,5% - з нині діючої 1365,72 грн/МВт-год до 1495,46 (без ПДВ). Протягом наступних кварталів ціна зросте ще на 6,1% - до 1586,69 грн/МВт-год (без ПДВ). Загалом середньорічна прогнозна оптова ціна складе 1561,99 грн/МВт-год (без ПДВ), або майже 1,9 грн за кВт-год (з ПДВ).

На зростання вартості електроенергії відразу ж різко негативно відреагували в експертному середовищі, звинувативши пропрезидентський склад НКРЕКП в тому, що Комісія в черговий раз примножила доходи приватного виробника ДТЕК (належить Рінату Ахметову), частка якого в загальній структурі виробництва електроенергії на ТЕС – 75% .

У Комісії ж інше бачення: там пояснили причини перегляду оптової ринкової ціни (ОРЦ) такими чинниками: інфляція, зміна курсу гривні, зростання заробітної плати в промисловості, зростання тарифів енергетичних генеруючих компаній. А ще в 2018 році прогнозується значне скорочення виробництва на атомних електростанціях (АЕС) – з нинішніх 55% до 52,9% від загального внутрішнього обсягу, а відтак збільшиться частка дорогої теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ) – з 7% до 7,4% та теплоелектростанціях (ТЕС) – з 29% до 30,6% .

Різко поповзе в гору й тариф для ТЕС, адже ціна вугілля у тарифі теплової генерації Комісія запропонувала на рівні 2854 грн, хоча відомо, що собівартість видобутку вугілля в приватних та державних шахтах різниться в рази (не на користь державних). Відомо також, що майже 85% всього вугілля в Україні видобувають приватні копальні ДТЕК.

«Закладена у тариф ціна вугілля в 2,6 рази більша, аніж було два роки тому - тоді той же голова НКРЕКП Дмитро Вовк говорив, що ціна вугілля 1100 грн - достатня. Отже, нинішнє зростання - це просто надприбутки генерації, що належить Ахметову, для погашення його валютних боргів без будь-якої користі для енергетики та споживачів. Феноменальний розворот позиції на користь компанії ДТЕК Ріната Ахметова», - написав у Фейбуці колишній член НКРЕКП Андрій Герус, наголошуючи, що зростання тарифу принесе відомому олігархові додаткові доходи на 10 млрд грн.

Державний регулятор у квітні 2016 року запровадив методику розрахунків ціни на електроенергію, у якій ціна вугілля для теплоелектростанцій вираховувались за формулою «Роттердам плюс» з прив’язкою до індексу AP12. Це дало змогу стрімко нарощувати тариф для теплової генерації (в інтересах ДТЕК) – протягом року він зріс з 0,8 грн до 1,4–1,8 грн за кВт-год. Але при цьому уряд стримував ціну на вугілля державних шахт.

Цілком слушно енергетичний експерт Герус наголошує на тому, що «спочатку зростали тарифи для населення, щоб зменшити перехресне субсидіювання. Тепер зростають для промисловості, а відтак, збільшують перехресне субсидіювання. Потім, щоб задіяти новий ринок (з липня 2019 року буде запущено ринок прямих контрактів – Главком) - треба буде знову піднімати тариф для населення - вже десь на 150%. Мало ймовірно, щоб була любов до таких «реформ». Як бачимо, в основі всього - не бажання правильної моделі ринку, а бажання намолотити побільше грошей», - підсумував Андрій Герус.

Невиправдане зростання тарифу на електроенергію ТЕС зумовило підвищення тарифу для промислових споживачів на 27%, а це зумовлює необхідність підвищення тарифу для населення – задля скорочення обсягів перехресного субсидіювання, які цього року, схоже, сягнуть 60 млрд грн.

Главком вже писав про те, що тарифи на електроенергію в 2018 році знову поповзуть вгору - всупереч обіцянкам влади, яка гарантувала, що дворічний тарифний марафон, розпочатий навесні 2015-го, завершиться 1 березня 2017-го, коли ціни на електрику сягнуть економічно обґрунтованого рівня. Споживачів тішили розмовами про те, що завдяки вищим тарифам енергоринок наповнюватиметься додатковими мільярдами гривень, які потім спрямують на модернізацію зношених енергетичних об’єктів.

Але в дійсності енергетика продовжує деградувати, а споживачі страждають від постійних знеструмлень і платять за неякісні послуги. А тарифи продовжують невпинно зростати - електроенергія за останніх чотири роки подорожчала майже у п’ять разів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила з 1 січня 2018 року збільшення середнього тарифу ПАТ «Укргідроенерго» на 20%. Зокрема, середній тариф для ГАЕС компанії на 2018 рік - 291,48 коп./КВт-год, для ГЕС - 32,13 коп./КВт-год. Інвестиційна програма на 2018 рік затверджена в розмірі 3,5 млрд грн (для ГЕС в обсязі 1,812 млрд грн, для ГАЕС - 1,634 млрд грн).

Тариф на атомну електроенергію НАЕК «Енергоатом» з 1 січня 2018 року зросте на 15,9%. – з 46,61 коп/кВт-год до 54,03 коп/кВт-год (без ПДВ). Інвестиційна програма «Енергоатома» на 2018 рік затверджена в сумі 10 млрд 280,1 млн грн. (без ПДВ), що в 1,7 раза більше, ніж на 2017-й.