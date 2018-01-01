За минулу добу в зоні АТО поранено двох українських військових

Бойовики порушили перемир'я 6 разів

У зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу двоє українських військовиків дістали поранення. Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Внаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не загинув, але поранення дістали двоє



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Бойовики порушили перемир'я 6 разів

У зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу двоє українських військовиків дістали поранення. Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Внаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не загинув, але поранення дістали двоє військовослужбовців ЗСУ. Це сталося неподалік Авдіївки і Водяного. Їх (поранених) доставили до військових медичних госпіталів та надали необхідну медичну допомогу», – зазначив Мотузяник.

За інформацією речника Міноборони, на луганському напрямку за минулу добу не зафіксовано жодного випадку порушення перемир'я. Тим часом на донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстріляли українські позиції в районі Авдіївки. Неподалік Верхньоторецька терористи вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів і піхотного озброєння.

«На підступах до Гнутового окупанти провели майже годинний обстріл укріплень українського війська, при цьому відкриваючи вогонь з мінометів калібром 82-мм, озброєння БМП і стрілецької зброї», - зазначив Мотузяник.

Він додав, що в районі Водяного бойовики обстрілювали позиції сил АТО зі стрілецької зброї і гранатометів різних типів.

Мотузяник зазначив, що всього за минулу добу бойовики 6 разів порушували перемир'я, українські військовики вогонь у відповідь не відкривали.