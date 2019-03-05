За місяць кримчанам винесли сім вироків за відмову служити в армії РФ



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Вироки свідчать про примус жителів Криму до служби в армії РФ, відзначають правозахисники

Основна частина вже винесених кримчанам вироків - штрафи від 5 тисяч до 80 тисяч рублів

За лютий 2019 року «суди» Криму винесли сімом жителям півострова вироки за відмову служити у збройних силах РФ.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

Всього з початку окупації на сайтах «судів» Криму є інформація про як мінімум 52 кримінальні справи, відкриті проти кримчан за ухилення від служби в ЗС РФ.

З цієї кримінальної статті кримчанам може загрожувати штраф в розмірі до 200 тисяч рублів, або примусові роботи на строк до двох років, або арешт до шести місяців, або позбавлення волі на строк до двох років.

Основна частина вже винесених кримчанам вироків - штрафи від 5 тисяч до 80 тисяч рублів. При цьому, сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити в збройних силах. Як мінімум один вирок - це умовне позбавлення волі на строк вісім місяців.

«Ці вироки свідчать про примус жителів Криму до служби в армії, що окуповує. Варто відзначити, що з кожним наступним закликом збільшується кількість вироків за ухилення від служби в збройних силах РФ», - зазначили правозахисники.

До слова, за даними української військової розвідки, на Донбас для «практичних занять» прибули курсанти одного з російських вищих військових навчальних закладів.