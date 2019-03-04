Військова розвідка пояснила причину активізації обстрілів з боку бойовиків



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За даними військової розвідки, на Донбас для «практичних занять» прибули курсанти одного з російських вищих військових навчальних закладів

Російське окупаційне командування цілеспрямовано провокує ескалацію бойових дій на сході України, у тому числі в інтересах виконання замовлень російських військових навчальних та науково-дослідницьких закладів. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Зокрема, однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів противником позицій об’єднаних сил боєприпасами калібру 120/122 мм була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для «практичних занять» на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - повідомляє ГУР.

За даними військової розвідки, російськими військовими фахівцями здійснювались випробування нового зразка БпЛА при застосуванні у складі розвідувально-ударного контуру.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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