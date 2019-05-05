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    За останню добу в Україні сталось 125 пожеж

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    За останню добу в Україні сталось 125 пожеж

    Внаслідок пожеж на території України протягом доби загинула одна людина та постраждало ще п'ять.

    На території України станом на 07:00 5 травня 2019 року сталось 125 пожеж. Було врятовано 2 особи та 43 будівлі. Про це йдеться в оперативному звіті про надзвичайні ситуації на сайті ДСНС.

    Так, повідомляється, що всього протягом доби в Україні сталось 125 пожеж, з них 52 – у житловому секторі, у виробничій сфері – 3 пожежі, на транспорті – 7. Внаслідок пожеж на території України протягом доби загинула одна людина та постраждало ще 5.

    Крім того, протягом доби рятувальники вилучили та знищили 59 вибухонебезпечних предметів.

    Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 1 тис. 92 виїзди.

    У результаті вжитих заходів врятовано 2 особи, 43 будівлі та 1 одиницю автотракторної техніки.

     

    ДСНС надзвичайні ситуації
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