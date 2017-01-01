За «прорив Саакашвілі» прикордонники склали 33 адмінпротоколи, найбільше перепало журналістам (документ)

У число осіб, яким загрожує штраф за незаконний перетин держкордону, потрапили 5 нардепів та 18 працівників ЗМІ

На кінець листопада органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) на осіб, котрі 10 вересня разом із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі прорвались через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області. Про це «Главкому» повідомив в.о. Голови



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«Прорив» Саакашвілі

У число осіб, яким загрожує штраф за незаконний перетин держкордону, потрапили 5 нардепів та 18 працівників ЗМІ

На кінець листопада органи охорони державного кордону склали 33 протоколи про адміністративне правопорушення (ч.2 ст. 204-1 КУаАП) на осіб, котрі 10 вересня разом із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі прорвались через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області.

Про це «Главкому» повідомив в.о. Голови Держприкордонної служби Олег Бляшенко у відповіді на запит.

За його даними, найбільше адмінпротоколів складено проти працівників засобів масової інформації – 18. Також під статтю адмінпровопорушення потрапило 5 народних депутатів, 2 лідерів політичних партій та один адвокат.

Складені протоколи направлені для розгляду до Мостиського райсуду Львівської області.

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Як повідомляв «Главком», раніше штрафи про адмінправопорушення були накладені на грузинських та українських журналістів, а також американських режисерів за .«прорив Саакашвілі».

Як відомо, 22 вересня суд оштрафував колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на 3,4 тис. гривень за незаконний перетин кордону «Шегині». Також ДПСУ вручила адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляє, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».