  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна

    Загалом було затримано п’ятеро людей
    В Одесі затримано п’ятьох людей на акції «Безсмертний полк». Як повідомляє «Думська», двоє затримані за хуліганство (в тому числі крики за Путіна), двоє - за заборонені георгіївські стрічки. Всього до Приморського відділу поліції доставлено 5 чоловік (п'ятий - це активіст патріотичної організації, що застосував проти
    • Сьогодні, 13:57
    • Розсилка
    Затриманий, що кричав &laquo;Слава Путіну&raquo;
    Затриманий, що кричав «Слава Путіну»

    Загалом було затримано п’ятеро людей

    В Одесі затримано п’ятьох людей на акції «Безсмертний полк». Як повідомляє «Думська», двоє затримані за хуліганство (в тому числі крики за Путіна), двоє - за заборонені георгіївські стрічки.

    Всього до Приморського відділу поліції доставлено 5 чоловік (п'ятий - це активіст патріотичної організації, що застосував проти опонента газовий балончик).

    Акція пройшла на Алеї слави. З одеськими прапорами (державних не було) і портретами учасників Другої світової війни прийшло близько 1000 чоловік. Серед портретів було навіть зображення Григорія Кваснюка - скандально відомого проросійського телеведучого, який помер в минулому році.

    Деякі учасники акції скандували «Донбас, ми з тобою», «Одеса - місто-герой», «Одеса - російське місто» і навіть «Слава президенту Путіну».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна
    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна

    Окрім того, на площі 10 Квітня в Одесі, де проходять заходи, зупинили BMW з радянським прапором і написом «На Берлін!». На автівці був намальований також танк Т-34 і георгіївська стрічка.

    Деякий час автомобіль роз'їжджав по площі, але після недовгого переслідування її зупинили поліцейські. Власника доставили у відділ поліції для з’ясування обставин.

    Водночас, як інформує поліція Одеської області, в Одесі масові заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проходять спокійно.

    «Службу по охороні порядку в місцях їх проведення несуть більше тисячі правоохоронців. Станом на 12.00 порушень публічного порядку не допущено», - сказано у повідомленні.

    У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

    Читайте також «Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи»

    Читайте також
    Одеса акція автомобіль георгіївська стрічка поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ