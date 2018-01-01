За тиждень російські окупанти втратили на Донбасі 16 своїх бойовиків

Не дивлячись на досягнуті домовленості, російські окупаційні війська на Донбасі систематично порушують режим припинення ведення вогню

У період з 3 по 9 січня 2018 року підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС». Зокрема, на окупованій частині Донеччини втрати



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Російські окупанти на Донбасі

Не дивлячись на досягнуті домовленості, російські окупаційні війська на Донбасі систематично порушують режим припинення ведення вогню

У період з 3 по 9 січня 2018 року підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

Зокрема, на окупованій частині Донеччини втрати бойовиків склали 10 осіб, Луганщини – 6.

Також «ІС» інформує, що з 3 по 9 січня, не дивлячись на досягнуті домовленості, російські окупаційні війська на Донбасі систематично порушували режим припинення ведення вогню. «Цілодобово з боку противника по підрозділах сил АТО зазначалося ведення обстрілу низької інтенсивності. Всього за тижневий період артилерійські підрозділи «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснили не менше 25 вогневих нальотів з 82/120-мм мінометів, 122-мм переносних реактивних пускових установок «Град-П», БМП і танків», - інформують військові експерти.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу внаслідок обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець, проте поранень зазнали двоє наших захисників.