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    Штаб: за минулу добу в зоні АТО поранено двох українських бійців

    Загалом минулої доби зафіксовано три обстріли сил АТО з боку бойовиків
    Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового
    • Сьогодні, 06:26
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Загалом минулої доби зафіксовано три обстріли сил АТО з боку бойовиків

    Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Так, на луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом зі стрілецької зброї турбували оборонців Травневого.

    На донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я на Приазов’ї. Зокрема, вони вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та випустили вісім мін з мінометів калібру 82-мм по опорних пунктах ЗСУ поблизу Павлополя.

    Загалом минулої доби зафіксовано три обстріли сил АТО з боку бойовиків.

    «Українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Внаслідок обстрілів не загинув жоден український військовослужбовець, проте поранень зазнали двоє наших захисників», - резюмували у штабі.

    Як повідомлялося, 8 січня військовослужбовці Збройних сил України змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій бойовиками.

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