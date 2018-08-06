За три роки в Росії знищили 26 тисяч тонн санкційних продуктів



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Знищення продуктів в РФ

Із 6 серпня 2015 року в Росії було знищено 24,9 тис. тонн продукції рослинництва

У Росії за три роки з моменту введення продуктового ембарго було знищено понад 26 тисяч тонн продукції з держав, які потрапили в російський санкційний список.

Про це в понеділок повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані Россільгоспнагляду.

За даними служби, із 6 серпня 2015 року було знищено 24,9 тис. тонн продукції рослинництва. В першу чергу мова йде про польські яблука і турецькі помідори, які деякий час було заборонено ввозити в країну. Ще 862,3 тонни припали на тваринницьку продукцію, в основному молочну.

За останній рік Россільгоспнагляд знайшов понад 350 тонн контрабандних продуктів тваринного походження і 7,5 тисячі тонн - рослинного.

Як відомо, введення продембарго стало відповіддю російського уряду на західні санкції. Під заборону потрапили багато видів продуктів харчування з Євросоюзу, США, Австралії, Канади та інших країн.

До слова, 30 липня президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».