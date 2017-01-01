Заборона Партії регіонів: сьогодні суд розгляне скаргу на бездіяльність Мін'юсту

Суд може зробити перші кроки для заборони Партії регіонів

Сьогодні, 6 грудня, в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання за позовом, яким вимагається визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції відносно заборони діяльності Партії регіонів. Про це йдеться у статті «Главкома» «Життя після смерті. Хто і навіщо будить Партію регіонів?». Позов



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Суд може зробити перші кроки для заборони Партії регіонів

Сьогодні, 6 грудня, в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання за позовом, яким вимагається визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції відносно заборони діяльності Партії регіонів. Про це йдеться у статті «Главкома» «Життя після смерті. Хто і навіщо будить Партію регіонів?».

Позов подала громадська організація «Загальноукраїнське бюро розслідувань» ще у серпні. Громадськість вимагає від Кабміну скасувати реєстрацію партії Януковича.

«В липні ми звертались до Мін’юсту з відповідним зверненням, бо це – єдиний орган, що може звернутись до суду щодо ініціативи заборони партії», – розповідає перший заступник голови «Загальноукраїнського бюро розслідувань» правозахисник Олександр Ліпашов.

За словами правозахисника, у відповідь Мін’юст надіслав листа, що не має будь-якої інформації щодо порушення чинного українського законодавства з боку Партії регіонів чи його представників. «Правоохоронні органи їм такого повідомлення не надавали. Тож ми тепер намагаємось через суд змусити Мін’юст все-таки скасувати реєстрацію», - додав він.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Життя після смерті. Хто і навіщо будить Партію регіонів?»