Життя після смерті. Хто і навіщо будить Партію регіонів?

Мінюст змушують скасувати реєстрацію партії Януковича. Кому це зараз потрібно?

Труп Партії регіонів несподівано вирішили поворушити. 6 грудня в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання за позовом, яким вимагається визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції відносно заборони діяльності цієї політичної сили. Позов подала громадська організація «Загальноукраїнське бюро розслідувань»

Мінюст змушують скасувати реєстрацію партії Януковича. Кому це зараз потрібно?

Труп Партії регіонів несподівано вирішили поворушити. 6 грудня в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання за позовом, яким вимагається визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції відносно заборони діяльності цієї політичної сили. Позов подала громадська організація «Загальноукраїнське бюро розслідувань» ще у серпні. Громадськість вимагає від Кабміну скасувати реєстрацію партії Януковича.

«В липні ми звертались до Мін’юсту з відповідним зверненням, бо це – єдиний орган, що може звернутись до суду щодо ініціативи заборони партії, – розповідає перший заступник голови «Загальноукраїнського бюро розслідувань» правозахисник Олександр Ліпашов. – У відповідь Мін’юст надіслав нам листа, що не має будь-якої інформації щодо порушення чинного українського законодавства з боку Партії регіонів чи його представників. Правоохоронні органи їм такого повідомлення не надавали. Тож ми тепер намагаємось через суд змусити Мін’юст все-таки скасувати реєстрацію».

Життя ледь жевріє…

Всезнаючий нардеп від «Народного фронту» Дмитро Тимчук написав в «фейсбуці», що колишні «регіонали» вже планують з цього приводу пікети під будівлею суду: «До співголови «Опозиційного блоку» Бориса Колеснікова звернулася «ініціативна група членів Партії регіонів» із різних регіонів України з проханням посприяти в організації масової акції протесту під будівлею суду в Києві, де вже завтра запланований розгляд справи про заборону Партії регіонів. У зверненні висловлюється готовність зібрати велику кількість прихильників ПР із різних регіонів України, обговорюється можливість використовувати символіку ПР у ході цієї акції протесту».

Що це за «ініціативна група членів Партії регіонів» і звідки візьметься велика кількість прихильників напівмертвої партії – не уточнюється. Але враховуючи, що Партія регіонів давно існує тільки на папері, а її «еліта» або з 2014-го року знаходиться в бігах, або перебігла під дах Опозиційного блоку, в масові протести віриться слабо.

Офіс Партії регіонів на Липській

Раніше «Главком» з’ясував, в якому стані перебуває колись всесильна партія влади. Після розгрому 18 лютого 2014-го року центрального офісу Партії регіонів на вулиці Липській і всіх подальших трагічних подій в офіційних документах місцем прописки партії в Києві значиться «вулиця Кудрявська 3/5». Тут раніше розташовувалась столична організація, але зараз за цією адресою не виявлено ніяких слідів партійної діяльності. Ще у червні 2014-го року один із колишніх членів партії, з тих, що «покаялися», Юрій Мірошниченко (зараз – нардеп від Опозиційного блоку) розповів, що її покинуло близько 1 млн осіб. Зрозуміло, що з тих пір ця цифра мала тільки збільшитись, тож цікаво, хто ті самі «старовіри», які нібито планують пікетувати суд.

З травня 2016-го року секретарем президії політсили є колишній депутат Донецької облради і екс-помічник Андрія Клюєва Ігор Чичасов. Як не дивно, у партії досі функціонує сайт, де дивним чином поєднуються логотипи Партії регіонів та Опозиційного блоку, хоча офіційно вони не є правонаступниками.

Сторінка сайту Партії регіонів

Щоправда, інформації на сайті обмаль, а у розділі «Керівництво партії», окрім фото Чичасова, є портрет Бориса Колесникова, який в 2015-му році очолив «опозиційний уряд». Пікантність в тому, що Колесников є співголовою Опозиційного блоку, тож незрозуміло, до якої саме партії він наразі належить. Принаймні в другому кварталі цього року Колесников перерахував 30 тисяч на потреби Партії регіонів, але у звіті за третій квартал його прізвище серед спонсорів вже відсутнє. Проте є інший єдиний меценат, який пожертвував на партійний рахунок 73,4 тис. грн – такий собі Сергій Олегович Галкін. Загалом у партії лишилось майна на 574,6 тис. грн, на банківських рахунках – 73,5 тис. грн. У неї є невеликі поточні витрати –15,4 тис. грн за квартал на інтернет та послуги зв’язку. При цьому на балансі партії лишається п’ять автівок «Фонд мондео» і фінансових зобов’язань більше ніж в 11 млн за оренду приміщень та комунальні платежі. Партія продовжує декларувати навіть свій партійний знак на трьох мовах, оцінюючи кожен з варіантів в 3 тис. грн. Хоча велика частина організацій партії вже припинили існування, а частина знаходиться в процесі припинення, на папері є ще діючі осередки.

«Бронепоїзд на запасному шляху»

Тобто суто формально Партія регіонів продовжує своє існування. Але її активність можна порівнювати лише з такими екзотичними проектами як Циганська партія, «Діти війни», «Добрий самарянин», Партія пенсіонерів та іншими «мешканцями» реєстру Мінюсту.

«Гарантую, що якби Партія регіонів покаялась би в гріхах попередників та взяла участь у майбутніх виборах, то її результат багатьох би здивував», – напівжартома прогнозував якось в розмові з кореспондентом «Главкому» екс-«регіонал», що входить зараз до однієї з депутатських груп мажоритарників. Поки реінкарнація ПР виглядає фантастикою, але хто в 2004-му міг всерйоз говорити про майбутній реванш Віктора Януковича. «Бронепоїзд стоїть на запасному шляху, Партія регіонів – це план «Б» для половини Опоблоку», – напускає туману один з колись впливових «регіоналів», якому не знайшлося місця в цьому парламенті. До речі, все той же Тимчук в одному зі своїх останніх дописів повідомив, що «Опозиційний блок» знову на межі розколу і група Ахметова вирішує остаточно порвати з групою Льовочкіна – Фірташа. Проте ці чутки ходять вже третій рік.

Прихильники Партії регіонів

«Реінкарнація Партії регіонів в принципі неможлива, – впевнений, в свою чергу, політтехнолог Андрій Золотарьов. – Її настигла та сама політична доля, що й всі партії влади в Україні – НДП, СДПУ (о), «Наша Україна»… Ці партії були не стільки політичними, скільки технологічними проектами під гаслами «до корита». Та ж доля, очевидно, очікує БПП. Тому не штовхайте дохлого пса, він вже не може вас вкусити, як співав Юрій Шевчук».

Заперечує можливість «життя після смерті» для ПР і політтехнолог, що працює з Опоблоком, Кость Бондаренко: «Я неодноразово спілкувався з Колесніковим і жодного разу не чув, щоб хтось звертався до нього з проханнями організувати якісь пікети. Взагалі дивно – якісь активісти позиваються до Мінюсту, то до чого тут Партія регіонів, яка не діє з 2014-го року? Це якийсь популістський позов, який не має жодного сенсу і змісту. Сама процедура ліквідації партії достатньо тривала, треба виконати багато формальних вимог, але не знаю, чи запущений зараз цей процес».

Нагадаємо, що саме Окружний адміністративний суд Києва в 2015-му році заборонив діяльність Компартії України – тоді позов подавав саме Мін’юст. Тож і зараз громадські активісти вимагають від міністерства зробити аналогічні кроки. Щоправда, у випадку з КПУ було простіше – суд базувався на рішенні Верховної Ради про заборону пропаганди комунізму і нацизму в Україні. В програмі ж Партії регіонів не міститься «людожерських» норм, хоча з її колишніми керівниками нині вже все зрозуміло.

Але у ініціаторів позову своя думка з цього приводу, яку вони обіцяють відстоювати під час судового процесу. «Діяльність Партії регіонів нанесла величезні збитки, призвела до трагічних подій для країни, їхня юридична діяльність має бути анульована і вони не мають морального права її продовжувати, – впевнений представник громадської організації Олександр Ліпашов. – Є ознаки та факти злочинів – той же незаконний сепаратистський з’їзд у Сєвєродонецьку був направлений на посягання на суверенітет України та зміну цілісності нашої держави. До того ж, в рамках можливої деокупації Донбасу «сепарські» партії на кшталт ПСПУ Вітренко, Компартії та Партії регіонів зможуть у майбутньому піти на місцеві вибори. Тож треба юридично позбавити їх такої можливості».

До речі, Компартія, незважаючи на заборону, досі регулярно надсилає фінансові звіти до НАЗК, числиться серед зареєстрованих вона і на сайті Мін’юсту, і на сайті Департаменту державної реєстрації та нотаріату.

«Просто потрібен постійний пошук ворогів, оскільки ніякого раціонального сенсу заборона Партії регіонів за визначенням не несе, – впевнений Андрій Золотарьов. – Очевидно, що громадським активістам, які ініціювали цей позов, підказав це зробити хтось старший».

Сам по собі судовий процес нагадає, що Партія регіонів досі існує і дасть можливість для піару на темі нескінченної боротьби зі «злочинною владою». А дехто з особливо ностальгуючих фанатів, хто досі зберігає у себе партійні прапори, матиме привід навіть пустити сльозу за часами правління «двічі несудимого».

Павло Вуєць, «Главком»