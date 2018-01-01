Загиблий в Сирії російський генерал керував бойовиками на Донбасі - ЗМІ

Під час відрядження в Україну Асапов формально служив в Ростові-на-Дону

Російський генерал Валерій Асапов, який помер у госпіталі після підриву на фугасі в Сирії, командував під час загострення військових дій на Донбасі «першим армійським корпусом (Донецьк) Збройних сил РФ». Про це повідомляє Reuters з посиланням на бойовиків і рідного брата Асапова. «П'ятеро ополченців незалежно



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Володимир Путін та загиблий генерал Валерій Асапов

Під час відрядження в Україну Асапов формально служив в Ростові-на-Дону

Російський генерал Валерій Асапов, який помер у госпіталі після підриву на фугасі в Сирії, командував під час загострення військових дій на Донбасі «першим армійським корпусом (Донецьк) Збройних сил РФ».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на бойовиків і рідного брата Асапова.

«П'ятеро ополченців незалежно один від одного сказали Рейтер, що Асапов був командиром збройних сил в одній із самопроголошених держав - «Донецькій Народній Республіці». Як уточнили двоє з них, Асапов командував її ключовим підрозділом - першим армійським корпусом. Молодший брат Асапова В'ячеслав теж підтвердив, що його брат був в Україні», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, троє бойовиків заявили, що Асапов був не першим генералом, якого відправили на Донбас, і «ротація російських командуючих сепаратистською армією триває досі».

А відповідаючи на запитання, чи грає якусь військову роль «міністерство оборони ДНР», високопоставлений офіцер бойовиків сказав: «Ні, міноборони займається політичною і гуманітарною діяльністю».