Загиблий в Сирії російський генерал керував бойовиками на Донбасі - ЗМІ
- Сьогодні, 17:15
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Під час відрядження в Україну Асапов формально служив в Ростові-на-Дону
Російський генерал Валерій Асапов, який помер у госпіталі після підриву на фугасі в Сирії, командував під час загострення військових дій на Донбасі «першим армійським корпусом (Донецьк) Збройних сил РФ».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на бойовиків і рідного брата Асапова.
«П'ятеро ополченців незалежно один від одного сказали Рейтер, що Асапов був командиром збройних сил в одній із самопроголошених держав - «Донецькій Народній Республіці». Як уточнили двоє з них, Асапов командував її ключовим підрозділом - першим армійським корпусом. Молодший брат Асапова В'ячеслав теж підтвердив, що його брат був в Україні», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, троє бойовиків заявили, що Асапов був не першим генералом, якого відправили на Донбас, і «ротація російських командуючих сепаратистською армією триває досі».
А відповідаючи на запитання, чи грає якусь військову роль «міністерство оборони ДНР», високопоставлений офіцер бойовиків сказав: «Ні, міноборони займається політичною і гуманітарною діяльністю».
Як зазначається, під час відрядження в Україну Асапов формально служив в Ростові-на-Дону. Приблизно в той час, коли Асапов закінчував своє завдання в Україні влітку 2016 року, Путін присвоїв йому ранг генерал-лейтенанта. Але коли Асапов був у Україні, він носив форму без розпізнавальних знаків, сказав один з терористів, які зустрічалися з ним в той час. Інший, старший офіцер, сказав, що вперше побачив генерала, коли той приїхав до них у військову частину для знайомства з місцевими «бійцями». При цьому, за його словами, багато офіцерів знали, що Асапов був російським генералом: «Це і так зрозуміло було... Якщо Росія відряджає сюди допомогу, снаряди, то потрібно дивитися, щоб це не розкрадалося».
Офіцер бачив, що Асапов підписував документи прізвищем Примаков, але дізнався його справжнє ім'я, тільки коли побачив повідомлення про його смерть з фотографіями. Інший бойовик упізнав Асапова на портреті, що стояв на його могилі, знімок якого йому показала кореспондент Reuters.
Водночас командування РФ і сепаратистів заперечує, що Асапов був в Україні.
Про те, що в Сирії загинув російський генерал-лейтенант Валерій Асапов, стало відомо наприкінці вересня 2017 року. За даними ГУР МО України, Асапов раніше командував 1-м армійським корпусом (сформованим на території «ДНР») Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ.