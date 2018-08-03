Загострення на Донбасі: четверо військових поранені

Противник 28 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 02 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Противник 28 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного.

Поряд із цим, ворог обстріляв наші позиції біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм.

За минулу добу у ході бойових дій четверо військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.