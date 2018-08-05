Загострення на Донбасі: один боєць загинув



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Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 4 серпня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Про це повідомляє Штаб Операції Об’єднаних сил у зведенні за добу станом на 7:00 5 серпня.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Також противник обстріляв наші позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів.

Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських дістали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення.

Нагадаємо, упродовж позаминулої доби, 3 серпня, противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі шість разів із важкого озброєння.