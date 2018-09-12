Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще троє поранені

Загострення на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Окупанти 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 11 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Окупанти 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Кам'янка, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне, а з міномету 120-го калібру – біля Широкиного на Маріупольському напрямку. Також увечері в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку декілька опорних пунктів були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойових дій протягом доби четверо військовослужбовців було поранено, один з них від отриманих важких поранень помер.

За даними розвідки, минулої доби було знищено двох та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Два обстріли зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта – на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Водяне.

В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.