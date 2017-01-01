Загострення на Донбасі: Порошенко і Меркель обговорили план дій

Скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у рамках робочого візиту до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних



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Зустріч президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель

Скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у рамках робочого візиту до Брюсселя. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську.

Було скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

Порошенко та Меркель домовилися вжити максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму.

Президент України наголосив, що триваюча російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії секторальних та економічних санкцій стосовно Росії.

Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі.

Президент України проінформував щодо реформ, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та наголосив на продовженні курсу реформування країни.

Як повідомлялося, програмою візиту Петра Порошенка до Брюсселя заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому саміту «Східного партнерства».

Нагадаємо також, що за минулу добу в зоні АТО в результаті зіткнення на підступах до н.п. Кримське загинули п'ятеро українських військових, ще четверо - дістали поранення.

Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію.