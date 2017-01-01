Турчинов: На Донбасі ескалація конфлікту, але ЗСУ контролюють ситуацію

Турчинов переконаний, що українські Збройні сили не лише дадуть відсіч провокаціям російських військ, а й значно поліпшать свої позиції

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію. Про це заявив сьогодні журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. «Ви маєте інформацію, що відбуваються різні конфліктні ситуації між



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Секретар РНБО Олександр Турчинов

Турчинов переконаний, що українські Збройні сили не лише дадуть відсіч провокаціям російських військ, а й значно поліпшать свої позиції

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію. Про це заявив сьогодні журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«Ви маєте інформацію, що відбуваються різні конфліктні ситуації між різними кримінальними угрупованнями, які входять до окупаційної адміністрації на окупованих територіях сходу нашої країни. І в зв'язку з цим загостренням російське військове керівництво збільшило військовий контингент, російський контингент, що розташований на цій території. У зв'язку з цим виникли проблемні питання, зокрема й військові зіткнення, про які ми сьогодні знаємо... Це дуже складна для нас проблема», - сказав Турчинов, коментуючи втрати українських військовослужбовців під час бойових зіткнень на сході України за останню добу.

Він наголосив, що після того, як РФ збільшила свій військовий контингент на Донбасі, було зрозуміло, «що відбуватимуться загострення, але Збройні сили України контролюють ситуацію».

Турчинов висловив упевненість, що українські Збройні сили «не лише дадуть відсіч провокаціям російських військ, а й значно поліпшать свої позиції».

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО в результаті зіткнення на підступах до н.п. Кримське загинули п'ятеро українських військових, ще четверо - дістали поранення.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

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Джерело: Інтерфакс-Україна