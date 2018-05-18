На Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР»

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Бойовик Олег Мамієв воював на стороні терористів «з самого початку»

Загиблий терорист Мамієв був родом із Північної Осетії

На Донеччині, на «промці» був ліквідований командир бригади бойовиків «Пятнашка» Олег Мамієв із позивним Мамай.

Про це в ніч на п’ятницю на своїй сторінці у Facebook написав російський бойовик і письменник Захар Прилєпін.

«Тільки що на Промці загинув командир легендарної «Пятнашки» Олег Мамієв, позивний Мамай. АГС над головою», - написав російський терорист.

Відзначається, що загиблий окупант Мамієв був родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів «ДНР» «з самого початку».