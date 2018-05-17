Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне на Донеччині

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Українські військові

Командування Об'єднаних сил повідомляє про поліпшення тактичного положення оборони військ на горлівському напрямку

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що українські військовослужбовці звільнили від бойовиків село Південне Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні штабу Об'єднаних сил у Facebook.

«Командування Об'єднаних сил повідомляє про поліпшення тактичного положення оборони наших військ на горлівському напрямку. Сплановані, підготовлені і реалізовані дії розвідувальної роти (24-ї бригади) дозволили забезпечити безпеку жителів населеного пункту Південне (Чигирі)», – йдеться у повідомленні.

У штабі відзначають, що в перших числах квітня бойовики активізувалися у населеному пункті Південне. Зокрема, незаконні збройні формування з періодичністю два рази на тиждень прибували до цього населеного пункту «з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади і демонстраційного показу своєї присутності в селі».

У відповідь на це, на основі пропозицій начальника розвідки 24-ї бригади, було розроблено план про взяття під контроль українських військових н. п. Південне.

«О 02:00 8 травня 2018 особовий склад розвідувальних підрозділів бригади приступив до виконання даного плану. Станом на 06:00 8 травня 2018 підрозділи бригади вийшли на східні околиці н. п. Південне. Під час виконання I етапу (взяття н. п. Південне під свій контроль) втрат особового складу бригада не зазнала. Втрати противника становили: безповоротна - одна, санітарна – одна», - додали в штабі.

Відзначається, що починаючи з 8 травня бойовики періодично обстрілюють підрозділи 24-ї бригади, які знаходяться на вогневих позиціях, намагаючись витіснити їх з Південного.

Нагадаємо, вчора військові операції Об’єднаних сил потрапили під ворожий обстріл з «Градів».