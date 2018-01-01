Загострення в Ємені: південна перехідна рада взяла контроль над Аденом

Прихильники Абд-Раббу Мансура Хаді утримують лише президентський палац

Жителі Адена – головного портового міста Ємену – повідомляють про те, що сили сепаратистського об’єднання Південна перехідна рада взяли під контроль місто після двох днів боїв. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. У вівторок було захоплено останні укріплення прихильників президента Абд-Раббу Мансура Хаді в районі Дар



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Аден

Прихильники Абд-Раббу Мансура Хаді утримують лише президентський палац

Жителі Адена – головного портового міста Ємену – повідомляють про те, що сили сепаратистського об’єднання Південна перехідна рада взяли під контроль місто після двох днів боїв. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У вівторок було захоплено останні укріплення прихильників президента Абд-Раббу Мансура Хаді в районі Дар Саад. Під контролем уряду залишається лише президентський палац. Південну перехідну раду, яка була створена в 2017 році і виступає за незалежність південного Ємену, активно підтримують Об’єднані арабські емірати.

Такий розвиток подій може поставити під загрозу наступальні операції проти повстанців-хуситів, які контролюють північно-західну частину країни і столицю Сану.

Раніше повідомлялося, що у місті Аден 29 січня відбулися збройні зіткнення між прихильниками незалежності Південного Ємену і урядовими формуваннями, в результаті пригоди загинули 12 людей, ще більше сотні поранено.