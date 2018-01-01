Загострення в зоні АТО: один український військовий загинув, один - поранений

Загалом, минулої доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО

Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля



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Загалом, минулої доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО

Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського.

На донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Зокрема, противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували артилерійські установки калібру 122-мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. Окрім того, міномети калібру 82-мм та гранатомети російські найманці застосували по укріпленнях біля Тарамчука і шахти Бутівка.

Загалом, минулої доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Унаслідок ворожого вогню загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець – отримав бойове травмування.

Раніше повідомлялося, що бойовики самоназваної «ЛНР» передали українській стороні тіло бійця, який загинув 12 лютого.