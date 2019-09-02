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    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів

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    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів
    Фото: facebook.com/sfs.lviv

    Товар вилучено - його орієнтована вартість понад пів мільйона гривень

    Водій автомобіля Volkswagen Transporter намагався приховати на митному посту «Грушів» у Яворівському районі на Львівщині від митного контролю 119 смартфонів.

    Про це повідомили в понеділок, 2 вересня, в Головному управлінні ДФС у Львівській області, де також розповіли: «23-річний житель Львівської області, прямуючи з Польщі до України через смугу «червоний коридор», заявив про наявність у власному авто лише 14 автомобільних шин та 21 кілограмів макаронних виробів».

    Коли митники ретельно оглянули автомобіль, то, окрім заявленого в декларації товару, за декоративними боковими обшивками та обшивками даху виявили 119 нових смартфонів з маркуванням Redmi 7 та Redmi 7А.

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    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів
    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів
    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів
    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів
    Заховав за макаронами: українець намагався нелегально провезти 119 смартфонів

    «Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду», – поінформували також в обласному управлінні ДФС.

     

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