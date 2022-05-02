Закарпаття: блогер звинуватив нардепа в організації провокацій під військоматом

Жінки протестували, щоб їхніх чоловіків з місцевої тероборони не відправляли до зони бойових дій

Приходько стверджує, що мітинг жінок під хустським військкоматом організував нардеп Лунченко

Нещодавній мітинг невдоволених жінок перед військкоматом у Хусті був організований нардепом-мажоритарником Валерієм Лунченком

Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер медіа-аналітик Назар Приходько.

«В Хусті на Закарпатті відбувся мітинг жінок, які ледь не штурмували військкомат протестуючи проти відправки чоловіків на фронт. Хвилювання жінок можна було б зрозуміти – всі хвилюються, якби не одне, але суттєве але: весь цей мітинг знімали на відео, яке розлетілося багатьма новинними агенціями, що не могло не викликати певних запитань. Як з‘ясувалося, мітинг був детально зорганізованим та спланованим людьми відомого Нардепа-мажоритарника Валерія Лунченка, друзі якого записалися в ТРО Хуста. Знову «кумівство» і «рєшалово»...», – повідомив блогер.

За його словами, відео, яке облетіло усі світові агенції, створило негативне уявлення щодо реального стану справ в українській армії, і це обов’язково буде використано російськими ЗМІ в інформаційній війні проти України.

«Проблема у картинці, яку тепер мають російські пропагандони. Вгадайте, як вони її використають? Як подадуть? Що мешканці заходу України «не хочуть» їхати і захищати схід? Треба думати, перш ніж пробувати протиставити особисті інтереси Національній безпеці України», – підсумовує Назар Приходько.

Він вважає, що на подібні провокації Валерія Лунченка повинна бути відповідна реакція.

Як повідомлялося, 29 квітня у місті Хуст відбувся мітинг жінок, які протестували, щоб їхніх чоловіків з місцевої тероборони відправляли до зони бойових дій.