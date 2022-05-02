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    Росія знову горить: запалав стратегічний завод, є жертви (фото, відео)

    У Пермі загорівся пороховий завод, на якому роблять деталі для систем залпового вогню та крилатих ракет - Росія знову горить: запалав стратегічний завод, є жертви (фото, відео)
    У Пермі загорівся пороховий завод, на якому роблять деталі для систем залпового вогню та крилатих ракет
    фото: скріншот з відео

    Епідемія пожеж у Росії дісталася до підприємства, яке виробляє деталі для крилатих ракет та артсистем

    У одному з найбільших міст Передуралля, Пермі, загорівся пороховий завод. Про це повідомила державна інспекція праці у Пермському краї.

    Пожежа, за офіційною інформацією, спалахнула 1 травня до 20:00 за місцевим часом у цеху з виробництва пластмаси. «Комсомольська правда» пише про те, що загорілися «спецпродукти в упаковці».

    Внаслідок пожеж постраждали три працівниці. Одна загинув на місці, двоє були госпіталізовані. Один із травмованих жінок померла уже в лікарні.

    Пожежа перекинулася на суміжну територію заводу, загорілася навіть трава навколо будівлі.

    Пізніше у соцмережах з’явилися фото- та відеосвідчення пожежі.

    Пермський пороховий завод є одним із основних військових підприємств регіону. Завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, деталі для комплексу ПРО А-135, сферичні порохи для стрілецької зброї.

    Нагадаємо, що в Росії останнім часом почастішали пожежі, зокрема, на території підприємств та організаій, пов’язаних із військово-промисловим сектором.

    Так, учора, 1 травня, під Бєлгородом загорілися склади з боєприпасами.

    Раніше, 21 квітня, у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

    Того ж дня загорівся хімічний завод у місті Кінешма.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія знову горить: запалав стратегічний завод, є жертви (фото, відео)