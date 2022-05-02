Росія знову горить: запалав стратегічний завод, є жертви (фото, відео)

У Пермі загорівся пороховий завод, на якому роблять деталі для систем залпового вогню та крилатих ракет

Епідемія пожеж у Росії дісталася до підприємства, яке виробляє деталі для крилатих ракет та артсистем

У одному з найбільших міст Передуралля, Пермі, загорівся пороховий завод. Про це повідомила державна інспекція праці у Пермському краї.

Пожежа, за офіційною інформацією, спалахнула 1 травня до 20:00 за місцевим часом у цеху з виробництва пластмаси. «Комсомольська правда» пише про те, що загорілися «спецпродукти в упаковці».

Внаслідок пожеж постраждали три працівниці. Одна загинув на місці, двоє були госпіталізовані. Один із травмованих жінок померла уже в лікарні.

Пожежа перекинулася на суміжну територію заводу, загорілася навіть трава навколо будівлі.

Пізніше у соцмережах з’явилися фото- та відеосвідчення пожежі.

Пермський пороховий завод є одним із основних військових підприємств регіону. Завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, деталі для комплексу ПРО А-135, сферичні порохи для стрілецької зброї.

Нагадаємо, що в Росії останнім часом почастішали пожежі, зокрема, на території підприємств та організаій, пов’язаних із військово-промисловим сектором.

Так, учора, 1 травня, під Бєлгородом загорілися склади з боєприпасами.

Раніше, 21 квітня, у Твері згоріла будівля Центрального дослідницького інституту Повітряно-космічної оборони РФ.

Того ж дня загорівся хімічний завод у місті Кінешма.