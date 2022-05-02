Міноборони Молдови не бачить загроз з боку Росії

Кишенев прокоментував статтю The Times

У міністерстві оборони Молдови повідомили, що немає «жодних ознак», які б означали, що Росія нападе на республіку. Там не підтвердили побоюванні, які напередодні були опубліковані у статті The Times.

«Щодо статті британського видання The Times про Молдову, повідомляємо, що з початку війни в Україні всі державні установи приведені в стан бойової готовності й уважно слідкують за ситуацією. Наразі немає жодних ознак, які вказували б на те, що Молдова у небезпеці. Ці висновки поділяють не лише молдовська влада, а й наші основні міжнародні партнери», – цитує заяву відомства видання Newsmaker.

У міністерстві також зазначили, що постійно оцінюють ризики безпеки та повідомлятимуть громадськість про будь-які зміни в ситуації.

Нагадаємо, вчора, 1 квітня, видання The Times опублікувало матеріал, у якому йшлося, що ймовірність нападу Росії на Молдову залишається високою. Посилаючись на джерело в українській розвідці, видання повідомляє про те, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу. Якщо ж Росії вдасться захопити контроль над країною, то Україна стане вразливішою з воєнної точки зору.

Джерела журналістів вважають, що Росія також планує здійснити висадку десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито вони летітимуть з летовища в Криму.

Однак видання зазначає, що ці твердження йдуть усупереч західним розвідникам, які вважають, що Росія не має достатньо можливостей, аби безпечно пролетіти над ППО українців на території Одеської області. Також для поставки боєприпасів та підсилення військових росіянам необхідно створити сухопутний «коридор» із тимчасово окупованого Херсону через Миколаївську та Одеську область, наражаючи себе на відсіч.

Нагадаємо, Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська.

Тим часом Санду анонсувала реформу армії.

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