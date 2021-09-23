У «Слузі народу» розповіли, як розглядатимуть законопроєкт про олігархів

Законопроєкт про наповнення бюджету №5600 планують розглядати за спецпроцедурою

Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про олігархів №5599 постатейно, ставлячи на голосування зали 11 статей з вирішальними правками. Таке рішення ухвалила більшість народних депутатів від «Слуги Народу» під час засідання фракції, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Ми проводили засідання відкрито. Треба було вирішити, чи надавати опозиції трибуну та слухати правки, чи піти постатейно та швидко закінчити це питання. Переважною більшістю фракція визначила, що ми будемо йти швидким шляхом. Це буде 11 статей, 11 голосувань і наприкінці 12-е – фінальне голосування. Така процедура законна, згідно з регламентом. Опозиція може блокувати трибуну, а ми подивимось, хто це робитиме, захищаючи олігархів», – сказав він.

Також він додав, що законопроєкт про наповнення бюджету №5600 планують розглядати за спецпроцедурою, яку застосовували лише щодо банківського закону (№2571).

За словами Давида Арахамії, за такий розгляд документа вже зібрано необхідні 160 підписів депутатів. Невдовзі представники різних фракцій зберуться на спільне засідання, де вирішать, чи розглядатимуть законопроєкт за спецпроцедорою, чи ні.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Рада має розглянути закон про олігархів. Серед іншого, нардепи розглянуть законопроект 5599 – про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (друге читання).

Як раніше повідомлялося, за основу законопроєкту було проголосовано на початку липня, причому із запасом 275 голосами. Вистачило б і 231 голосу представників «Слуг народу», але їм на допомогу прийшли депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє» (по 18 голосів).