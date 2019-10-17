Законопроєкт про ДБР робить Бюро абсолютно залежним від президента – Герасимов



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Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов

Даний законопроєкт наділяє директора ДБР настільки широкими повноваженнями, що вони матимуть авторитарний характер, - наголосив нардеп

Фракція «Європейська солідарність» заявила, що виступає категорично проти ухвалення законопроєкту 2116 і 2116-1 про Державне бюро розслідувань. Про це йдеться у заяві політсили.

«Цим законопроєктом Державне бюро розслідувань України перетворюється в абсолютно автономний орган підконтрольний виключно президенту», – заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов з трибуни парламенту.

«Законопроєкт передбачає серйозні ризики впливу на ДБР, а саме, прямого впливу президента. Так, навіть положення про раду громадського контролю ДБР та порядок її формування буде затверджувати президент України», – сказав він.

Парламентар наголосив, що даним проєктом закону директор ДБР отримує повноваження, які позбавляють незалежності дисциплінарну комісію, що має контролювати діяльність інституції.

«Даний законопроєкт наділяє директора ДБР настільки широкими повноваженнями, що вони матимуть авторитарний характер. А його адміністративні повноваження дозволятимуть йому утворювати апарат директора ДБР, який може робити все що завгодно, нікому не бути підконтрольним і виконувати вказівки тільки однієї людини.

Також цим законопроєктом позбавлено незалежності дисциплінарну комісію ДБР. Адже кількість членів комісії збільшено з 5 до 7 з яких 4 призначаються особисто директором ДБР», – підкреслив політик.

Артур Герасимов звернув увагу на те, що розслідування «справи моряків» ДБР ставить під сумнів можливість втримати позицію щодо рішення міжнародного трибуналу про те, що Росія неправомірно затримала українських моряків і Україна діяла у межах власного і міжнародного законодавства.

«Якщо подивитися, як сьогодні працює Державне бюро розслідувань, то варто в назві цього органу прибрати слово Україна. Адже ми бачимо багато кейсів, коли діями ДБР, підтримується повністю російська риторика. Зокрема, коли українське ДБР робить кроки для того аби змінити попередній висновок Міжнародного трибуналу по морському праву у Гамбурзі, який є на користь України», – сказав парламентар.

Підсумовуючи він наголосив: «Виникає питання на яку країну працює це бюро розслідувань».