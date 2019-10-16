Адвокат Порошенка Ілля Новіков: Державне бюро розслідувань надає Портнову VIP-сервіс

Адвокат Ілля Новіков, який нещодавно приєднався до команди захисників п’ятого президента України Петра Порошенка

Заява Портнова написана за російською калькою

Прокуратура Панами закрила справу проти Петра Порошенка, яку місцева прокуратура розглядала за заявою колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова. Він обвинувачує п’ятого президента і підконтрольні йому компанії у відмивання коштів, начебто отриманих злочинним шляхом. Адвокати Порошенка нанесли удар у відповідь, заявивши про наклеп збоку колишнього поплічника президента-втікача «Ми також поставили питання про притягнення Портнова до відповідальності за усвідомлене неправдиве повідомлення про злочин», - заявив Ігор Головань, керівник групи адвокатів Петра Порошенка.

«13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу Панами «за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення», - повідомив адвокат Ілля Новіков, який нещодавно приєднався до команди захисників п’ятого президента. Відомий адвокат каже, що займатиметься «зовнішньополітичним аспектом» справ, у яких фігурує екс-президент України. Ключовим у цій площині є розслідування інциденту у Керченській протоці, яке проводить ДБР. На переконання адвокатів, ця українська державна інституція діє в інтересах… Росії, а її керівник співпрацює з найбільш активним публічним опонентом Петра Порошенка, вже згаданим одіозним Андрієм Портновим. Більше того, ДБР нібито навіть готується звернутися до Росії за правовою допомогою у справі захоплення українських кораблів. Принаймні, про це заявляла партія Порошенка «Європейська солідарність». Глава ДБР Роман Труба поспішив такий намір спростувати.

Всього, кажуть адвокати Порошенка, посилаючись на інформацію ДБР, відкрито 13 проваджень про порушення кримінальних справ. Але не у всіх Петро проходить навіть як свідок. І точно немає справ, відкритих «проти Порошенка», запевняє Головань.

У свою чергу Ілля Новіков звертає увагу на дивну позицію Держбюро, яка ставить під сумнів усі попередні зусилля України в судовій війні з агресором щодо подій у Керченській протоці минулого листопада.

Адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков

Пане Новіков, який є розподіл обов’язків між адвокатами?

Я нещодавно долучився до команди правників Петра Порошенка. Офіційно зараз я не є його захисником у жодному з цих проваджень. Я відповідаю за міжнародні аспекти цих справ, оскільки крім панамських справ за заявою Портнова є ще розслідування про те, що начебто Порошенко нібито «вчинив провокацію у складі організованого злочинного угруповання». Це стосується інциденту в Керченській протоці, у якому я захищав інтереси моряка Романа Мокряка, командира катера «Бердянськ».

Як ви можете оцінити якість позовних документів Андрія Портнова?

Узагалі це тема окремої розмови.

Бачу три речі. По-перше його заява була подана в тому ж ключі, в якому ведеться розслідування у Росії. Хіба що трохи зміщені акценти. Росія каже про те, що це була провокація і на перший план виводиться незаконність дій України, з точки зору Росії. У заяві ж Портнова на перший план виводиться те, що президент Порошенко хотів вчинити провокацію і начебто свідомо йшов на те, щоби поставити екіпаж у небезпечну ситуацію. Але в обох випадках з’являється термін «організована злочинна група». Тобто це те, на чому наполягає Росія, адже вона моряків використовувала як інструмент. У російського слідства не було задачі покарати саме моряків, у них була задача дійти до українського керівництва, до кого вдасться. «Організована злочинна група» за російським законом «добра» тим, що до неї можна записати кого завгодно. От є моряки у званні від капітана другого рангу до матроса чи навіть курсанта, але всі вони «організована група». Далі слідство з’ясовує, що на березі були інші учасники цієї «групи». Заява Портнова написана за цією ж калькою, що є організована група, яка вирішила відправити туди кораблі. Постає питання: чи були членами цієї «групи» самі моряки? В принципі, розслідування, яке зараз ведеться за заявою Портнова, може в цей бік легко вийти. Було би дивно, що люди, які послідовно відстоювали свою позицію, доводили, що Росія утримує їх в тюрмі незаконно, раптом з’ясують, що вони разом з Порошенком – учасники організованої злочинної групи, поїхали робити провокацію проти Росії. А Росія, звичайно, радісно цьому плескатиме, адже на Росію очікують непрості слухання у трибуналі в Гамбурзі (Міжнародний трибунал ООН з морського права). Вони уже програли одну справу проти Нідерландів у 2013 році (суд зобов’язав Росію звільнити захоплене судно Arctic Sunrise, що належить міжнародній неурядовій організації GreenPeace) і виплатили компенсацію. Зараз вони нібито дрейфують в той бік, який суд визначив за позовом України, тобто повернули моряків. Нібито і судна можуть повернути. А зараз вони можуть отримати ще й подарунок, звідки не чекали. Подарунок з боку українських слідчих органів, які несподівано можуть прийти до висновку, що Росія була права. А ми ці дев’ять місяців чимось не тим займалися.

Ілля Новіков – російський адвокат, який має право на адвокатську діяльність в Україні. У 2017 році зареєстрував із колегами адвокатське об’єднання.

Найбільш відомий в Україні став завдяки роботі команді адвокатів, які захищали Надію Савченко під час судового процесу в Росії. Представляв інтереси українських політв’язнів Миколи Карпюка і Станіслава Клиха.

Ілля Новіков — дворазовий володар Кришталевої сови інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (2004, 2014). Брав участь також в інших телепроектах, зокрема «Колесо історії», «Своя гра», «Хто хоче стати мільйонером?», «Найрозумніший», «Жорстокі ігри».

Андрій Портнов подає позови в якому статусі, в чому його інтерес?

Як приватна особа, яка вкрай занепокоєна діяльністю президента Порошенка. І от він вже 13 заяв написав, про які ми знаємо. А скільки там взагалі насправді заяв, ми не уявляємо. Питання також і про те, як вони (ДБР) повідомляють захисту Порошенка про те, що вони щось планують, кудись викликають його.

Як пояснити те, що саме Портнов часто стає першоджерелом інформації у «справах Порошенка»?

Я розумію, що у Портнова, певно, щось дуже особисте є, що зовсім не виключає наявність тут суспільного. Основні питання тут не до Портнова, а до ДБР. У кожного дільничного є спеціальна шафа, в яку потрапляють всі заяви від всіх пенсіонерів, які у соте доносять на сусіда і так далі. Всі розуміють, що потрібно робити з цими заявами: стосовно них не потрібно вести слідство, їх просто треба покласти в шафу і забути. В ДБР вони не дуже налаштовані на блискавичну комунікацію із заявниками. Але чомусь у випадку з Портновим вони демонструють якийсь VIP-сервіс, оперативне реагування. І це викликає питання.

Як відбувається комунікація захисту Порошенка з ДБР?

Ігор Головань у режимі листування їм відповідає. Порошенка досі викликали на допити як свідка, то у свідка є право надати свідчення самостійно. Труба на брифінгу нарікав, мовляв, чому Порошенко не надає нам інформацію? От, будь ласка, Ігор Головань займається системно цим, надсилає їм свідчення. Коли є необхідність прийти на допит, ми приходимо. Але це закінчувалися тим, що потрібно гарантувати безпеку, а вони спеціально все вибудовували так, щоби Порошенко на вході чи на виході з будівлі зіштовхнувся з людьми, які хочуть йому щось висловити і не тільки на словах (мова іде про напад на Петра Порошенка біля будівлі ДБР 25 липня 2019 року – «Главком»). Щодо інших способів комунікації, то якщо Труба запросить випити з ним каву, то може і підемо. Поки ми з ними спілкуємося у режимі брифінг на брифінг, лист на лист.

Про що би ви особисто Романа Трубу запитали, якби зараз була можливість?

Чи розуміє він, що його дії можуть підірвати позицію України і в Гамбурзькому трибуналі, і в більш довгостроковій перспективі, що він може підірвати позицію України щодо санкцій, які були накладені проти Росії та російських посадових осіб після Керченського інциденту? Адже якщо Україна, яка перш за все зацікавлена у цих санкціях, сама визнає, що це була провокація, організована її президентом, то це дуже сильно послаблює позиції. Чи розуміє він наслідки? Якщо він розуміє, то це – ще більше питання. Якщо ні, то йому варто було б якось проаналізувати цю ситуацію.

Ілле, ви – медійна людина, захищали Надію Савченко, моряків. Чи не вважаєте ви, що ваше залучення до захисту Петра Олексійовича, ставить його в ряд з іншими вашими клієнтами, які мають статус політв’язнів. Чи не вважаєте, що вас використовують у цій ситуації?

Я – адвокат і в Росії я захищаю дуже різних людей, і в Україні так само, захищаю дуже різних. Довіритель запрошує адвоката для того, щоби його використовувати, це нормально. Взагалі адвокати займаються тим, що допомагають своїм підзахисним, своїм клієнтам.

Михайло Глуховський, «Главком»