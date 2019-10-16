Порошенко: українцям тепер доведеться шукати справедливості в закордонних судах



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Експрезидент розкритикував судову реформу від «слуг народу»

Сьогодні фактично відбувається атака на судову систему України та скасування судової реформи. Через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників «Приватбанку», чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти соратника Януковича Андрія Портнова за розповсюдження неправдивої інформації. Про це сьогодні заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в коментарі журналістам.

«На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду», – заявив Петро Порошенко.

«Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли «Приватбанк» виграв у колишніх власників», – зауважив він.

«Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками («Приватбанку» – ред.)», – сказав п’ятий президент України.

Раніше стало відомо, що у Панамі відкрили справу проти Портнова.

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