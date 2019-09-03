Законопроєкт Зеленського про скорочення Ради передали до Конституційного суду



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Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді Фото: Укрінформ

Наступне скликання Ради можуть скоротити до 300 депутатів

Верховна Рада направила на висновок до КСУ законопроєкт №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)».

Рішення про ухвалення в цілому відповідної постанови підтримали 258 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до трьохсот осіб із нинішніх 450, а також вилучити із тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою, а також змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Розділ XV «Перехідні положення» Конституції з метою врегулювання статусу парламенту ІХ скликання пропонується доповнити пунктом такого змісту: «17. Після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)» Верховна Рада України, обрана до набрання чинності зазначеним Законом, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів народних депутатів України».

Прийняття цього закону має на меті оптимізацію роботи парламенту та забезпечення ефективного виконання ним своїх функцій.

Як повідомлялося, 2 вересня Комітет ВР із питань правової політики рекомендував парламенту включити в порядок денний другої сесії і направити на розгляд Конституційного суду президентський законопроєкт №1017.